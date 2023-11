البيت الأبيض: لن ننشر قوات حفظ سلام أمريكية في غزة مستقبلًا

وذكر جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أمام صحفيين"لا توجد خطط أو نوايا لنشر قوات عسكرية أمريكية على الأرض في غزة، سواء الآن أو في المستقبل". وأردف كيربي أن الولايات المتحدة لا تعتقد بأن"حماس" يمكن إشراكها في الحكومة المستقبلية لقطاع غزة حينما تنتهي الحرب مع إسرائيل.

