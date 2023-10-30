البيت الأبيض: نؤيد فكرة وقف النار في قطاع غزة لأسباب أمنية

أطباء بلا حدود: الفظائع في غزة بلغت حدا لم نشهده من قبلالسيسي يجتمع مع مدبولي وعدد من المسئولين لمتابعة مستجدات جهود حماية الأراضي الزراعيةمصرع الممثل ماثيو بيري بطل مسلسل فريندز غرقا في منزلهنشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 3:21 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 3:21 م

قال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، إنه «يؤيد فكرة وقف إطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية»، مشددًا على أهمية «إيصال المساعدات والإفراج عن الرهائن». وأشار إلى أن «الإدارة الأمريكية تشعر بقلق عميق من توسع الصراع»، موضحًا أن الأمر دفع واشنطن لنشر قطع بحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز دفاعها الجوي والصاروخي في المنطقة.وأكدت حركة حماس أن مقاتليها يخوضون «اشتباكات عنيفة» مع جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغل في غزة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الجاري، إلى 8306 شهداء، و21 ألفًا و48 إصابة. وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن «عدد الشهداء ارتفع إلى 8306، بينهم 3457 طفلًا و2136 سيدة و480 مسنا، إضافة إلى 21 ألفا و48 إصابة بجراحات مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري». headtopics.com

بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزةدعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ، اليوم الأحد، إلى العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

جوتيريش يكرر دعوته لوقف إطلاق النار في غزة فوراً «لأسباب إنسانية»قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أكرر ندائي من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وفقا لخبر عاجل نقلته القاهرة الإخبارية. اقرأ أكثر ⮕

البيت الأبيض: بايدن أكد للرئيس السيسي رفضه لتهجير الفلسطينيين إلى مصرأبرز البيت الأبيض، تفاصيل ما جاء في مكالمة الرئيس الأمريكي جو بايدن الهاتفية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة آخر المستجدات في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

أطباء بلا حدود: الفظائع في غزة بلغت حدا لم نشهده من قبلدعت منظمة &171;أطباء بلا حدود&187;، اليوم الإثنين، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لمنع وقوع المزيد من الضحايا، وإتاحة الفرصة اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية السعودي يثمِّن تأييد النرويج لقرار الأمم المتحدة بشأن غزةثمَّن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم -الاثنين-، قرار النرويج بالتصويت لصالح قرار الأمم المتحدة، والذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر. اقرأ أكثر ⮕

الرئيس الفلسطيني: الاحتلال ردّ على قرار وقف إطلاق النار الأممى باجتياح برّى لغزةقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الإحتلال الإسرائيلي ردّ على القرار الأممي بشأن وقف إطلاق النار، أمس الجمعة، بقيامه باجتياح بري ومزيد من القصف والتدمير في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕