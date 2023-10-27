البيت الأبيض: لن نعلق على العمليات العسكرية الإسرائيلية الراهنة والأمر متروك للجيش الإسرائيلي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، البيت الأبيض يقول أنه لن يعلق على العمليات العسكرية الإسرائيلية الراهنة، والأمر متروك للجيش الإسرائيلي.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

البيت الأبيض: لن نعلق على العمليات العسكرية الإسرائيلية الراهنة في غزةقال متحدث البيت الأبيض أننا لن نعلق على العمليات العسكرية الإسرائيلية الراهنة والأمر متروك للجيش الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. اقرأ أكثر ⮕

البيت الأبيض: لن نعلق على عمليات إسرائيل العسكرية والأمر متروك للجيشقالت البيت الأبيض، خلال بيان له، إنه لن يعلق على العمليات العسكرية الإسرائيلية الراهنة والأمر متروك للجيش. اقرأ أكثر ⮕

البيت الأبيض: لن نعلق على عمليات إسرائيل الحالية والأمر متروك لهمالبيت الأبيض لن نعلق على عمليات إسرائيل الحالية والأمر متروك لهم | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

البيت الأبيض : لن نعلق على العمليات العسكرية الاسرائيلية الراهنةعرضت فضائية “ اكسترا نيوز ” خبرا عاجلا لتصريح للبيت الابيض انه لن يعلق على القصف الاسرائيلي الراهن على قطاع غزة . اقرأ أكثر ⮕

البيت الأبيض: العملية العسكرية في غزة قرار خاص بإسرائيلأكد البيت الأبيض انه لن يعلق على الضربات العسكرية الإسرائيلية التي تحدث الأن في غزة الأن، مشددا على أنه أمر خاص بالقوات المسلحة الإسرائيلية فقط. اقرأ أكثر ⮕

خالد أبو بكر مستنكرا التواطؤ الأمريكي مع الاحتلال: تذبحون الفلسطينيين يا كفرةالإعلامي خالد أبو بكر يهاجم بيان البيت الأبيض بشأن رفض التعليق على المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين اقرأ أكثر ⮕