البيت الأبيض: العملية العسكرية في غزة قرار خاص بإسرائيل

ويستمر قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة لليوم الـ21 على التوالى، حيث يستهدف كل مناطق القطاع بغارات جوية وهجوم بحري وجوي مكثفة، دمر خلالها كل البني التحتية كما أسفر عن آلاف القتلى والجرحى من الأطفال والنساء والشباب الفلسطينيين المدنيين.

، أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجارى، ارتفع إلى 7415 شهيدا، و20.517 جريحا.حادث طابا | الصور الأولى لحادث سقوط صاروخ على مبنى إسعاف وسكن لمستشفىحادث طابا | الصور الأولى لحادث سقوط صاروخ على مبنى إسعاف وسكن لمستشفى

البيت الأبيض: لن نعلق على العمليات العسكرية الإسرائيلية الراهنة في غزةقال متحدث البيت الأبيض أننا لن نعلق على العمليات العسكرية الإسرائيلية الراهنة والأمر متروك للجيش الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. اقرأ أكثر ⮕

البيت الأبيض: نعمل على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس (فلسطين تويتر غزة اليوم بث مباشر)البيت الأبيض: نعمل على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس (فلسطين تويتر غزة اليوم بث مباشر).. اقرأ أكثر ⮕

الكرملين: الوضع الإنساني في غزة كارثيأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس 26 أكتوبر، أن الوضع الإنساني في غزة كارثي؛ مشيرا إلى أنه قد يتفاقم أكثر مع بدء العملية العسكرية البرية الإسرائيلية في القطاع. اقرأ أكثر ⮕

كاتب صحفي أردني: غزة ستكون مقبرة الصهاينة في حال تنفيذ العملية البريةكاتب صحفي أردني: غزة ستكون مقبرة الصهاينة في حال تنفيذ العملية البريةكاتب صحفي أردني: غزة ستكون مقبرة الصهاينة في حال تنفيذ العملية البرية اقرأ أكثر ⮕

إجراء عاجل من أمريكا بشأن أحداث غزة .. فيديوأفاد مراسل القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، أن البيت الأبيض يؤكد أن واشنطن تعمل على إيجاد ممر آمن للمدنيين في غزة. اقرأ أكثر ⮕

روسيا والصين تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة.. وفشل النص المنافس الذي قدمته موسكومجلس الأمن، فلسطين، غزة، روسيا، موسكو، الولايات المتحدة، أمريكا، مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة، قرار امريكي بشأن غزة، الصين، الحرب علي فلسطين، وقف الحرب علي فلسطين، قرار وقف الحرب، اقرأ أكثر ⮕