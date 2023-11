البيت الأبيض: لن ننشر قوات حفظ سلام أمريكية في غزة.. ونبحث مع حلفائنا وضع القطاع بعد 'الصراع'

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض - أمام الصحفيين، مساء أمس /الأربعاء/ - إنه"لا توجد خطط أو نوايا لنشر قوات عسكرية أمريكية على الأرض في غزة، سواء الآن أو في المستقبل".

وحول تأهب المنطقة لأزمة لاجئين محتملة بين سكان قطاع غزة، قال كيربي - وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إن الولايات المتحدة لا تدعم"توطينا دائما" لسكان غزة خارج القطاع. وبشأن ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة بسبب الحرب، ذكر كيربي أن واشنطن لا تعتقد بأن الوقت مناسب - الآن - لوقف عام لإطلاق النار، لكن من الضروري وقف أعمال القتال، لأسباب إنسانية.

وقال كيربي:"ليس لدينا كل الإجابات - حتى الآن - عما سيأتي بعد الصراع؛ لكننا نعمل مع شركائنا في المنطقة؛ لاستكشاف الشكل الذي يحتمل ويجب أن يكون عليه الحكم في غزة".

