البيت الأبيض: لن ننشر قوات حفظ سلام أمريكية فى غزة

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض - أمام الصحفيين، الأربعاء - إنه "لا توجد خطط أو نوايا لنشر قوات عسكرية أمريكية على الأرض في غزة، سواء الآن أو في المستقبل". وحول تأهب المنطقة لأزمة لاجئين محتملة بين سكان قطاع غزة، قال كيربي - وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إن الولايات المتحدة لا تدعم "توطينا دائما" لسكان غزة خارج القطاع.

وبشأن ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة بسبب الحرب، ذكر كيربي أن واشنطن لا تعتقد بأن الوقت مناسب - الآن - لوقف عام لإطلاق النار، لكن من الضروري وقف أعمال القتال، لأسباب إنسانية. وقال كيربي: "ليس لدينا كل الإجابات - حتى الآن - عما سيأتي بعد الصراع؛ لكننا نعمل مع شركائنا في المنطقة؛ لاستكشاف الشكل الذي يحتمل ويجب أن يكون عليه الحكم في غزة".بالعلم والكوفية الفلسطينية.. جماهير الأهلى تدعم غزة قبل مباراة صن داونز.. صورالخارجية الأردنية تعلن استدعاء سفيرها لدى إسرائيل إلى المملكة فوراًاستدعاء الفنانة نسرين طافش أمام المحكمة لاتهامهما فى قضية شيك بدون رصيد

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASRAWY: البيت الأبيض: لا توجد خطط لنشر قوات أمريكية في غزةالبيت الأبيض لا توجد خطط لنشر قوات أمريكية في غزة | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: البيت الأبيض: لا توجد خطط لنشر قوات أمريكية في غزةالبيت الأبيض لا توجد خطط لنشر قوات أمريكية في غزة | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: واشنطن تعلن عدم اعتزامها نشر قوات أمريكية في غزةفي إعلان رسمي، أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات حفظ السلام الأمريكية إلى غزة في المستقبل، في حين تجري مباحثات مع حلفائها بشأن مستقبل المنطقة بعد اندلاع الصراع.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: وقف النار ليس الحل.. البيت الأبيض: لا ندعم توطينًا دائمًا لسكان غزة خارج القطاعأعلن البيت الأبيض، أنه لا يخطط لنشر قوات أمريكية على الأرض في غزة الآن أو في المستقبل، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تدعم توطينًا دائما لسكان غزة خارج القطاع.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: البيت الأبيض: لا خطط لنشر قوات أمريكية على الأرض في غزة الآن أو في المستقبلنفى البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، وجود خطط لنشر قوات أمريكية على الأرض في غزة الآن أو في المستقبل.

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: البيت الأبيض: لا توجد خطط لنشر قوات أمريكية على الأرض في غزةقال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لإرسال ونشر قوات أمريكية

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕