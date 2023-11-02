البيت الأبيض: لن ننشر قوات حفظ سلام أمريكية فى غزة

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض - أمام الصحفيين، الأربعاء - إنه "لا توجد خطط أو نوايا لنشر قوات عسكرية أمريكية على الأرض في غزة، سواء الآن أو في المستقبل". وحول تأهب المنطقة لأزمة لاجئين محتملة بين سكان قطاع غزة، قال كيربي - وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إن الولايات المتحدة لا تدعم "توطينا دائما" لسكان غزة خارج القطاع.
وبشأن ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة بسبب الحرب، ذكر كيربي أن واشنطن لا تعتقد بأن الوقت مناسب - الآن - لوقف عام لإطلاق النار، لكن من الضروري وقف أعمال القتال، لأسباب إنسانية. وقال كيربي: "ليس لدينا كل الإجابات - حتى الآن - عما سيأتي بعد الصراع؛ لكننا نعمل مع شركائنا في المنطقة؛ لاستكشاف الشكل الذي يحتمل ويجب أن يكون عليه الحكم في غزة".بالعلم والكوفية الفلسطينية.. جماهير الأهلى تدعم غزة قبل مباراة صن داونز.. صورالخارجية الأردنية تعلن استدعاء سفيرها لدى إسرائيل إلى المملكة فوراًاستدعاء الفنانة نسرين طافش أمام المحكمة لاتهامهما فى قضية شيك بدون رصيد
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