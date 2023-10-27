البيت الأبيض: أمريكا لا تضع خطوطا حمراء لإسرائيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة لا تضع خطوطا حمراء لإسرائيل خلال الهجوم على قطاع غزة، وفقا لـ"روسيا اليوم".وفي بيانه قال البيت الأبيض:" نحتفظ بحق الرد على أي هجمات في الوقت والمكان الذي نختاره".

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة لا تضع خطوطا حمراء لإسرائيل خلال الهجوم على قطاع غزة، وفقا لـ"روسيا اليوم".وفي بيانه قال البيت الأبيض:" نحتفظ بحق الرد على أي هجمات في الوقت والمكان الذي نختاره".

بايدن يبحث فى أول اجتماع مع رئيس مجلس النواب الجديد دعم أوكرانيا وإسرائيلقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد أول اجتماع له مع رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون، وناقش خلاله طلبه تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل وأوكرانيا. اقرأ أكثر ⮕

المرشح الرئاسي حازم عمر: الأمن المائي المصري خط أحمر وإثيوبيا تعلم ذلك جيداهناك خطوط حمراء لا يجب الاقتراب منها أو تستفز مصر اقرأ أكثر ⮕

بايدن يأمر بتنكيس الأعلام حدادا على ضحايا إطلاق النار فى ولاية مينأمر الرئيس الأمريكى جو بايدن، يوم الخميس، بتنكيس الأعلام فى البيت الأبيض وكل المبانى الحكومية بعد حادثة إطلاق النار فى ولاية مين التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 22 شخصا. اقرأ أكثر ⮕

روسيا: لإسرائيل حق الدفاع عن النفس لكن لا يعني قتل المدنيين في غزةروسيا لإسرائيل حق الدفاع عن النفس لكن لا يعني قتل المدنيين في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

روسيا: لإسرائيل حق الدفاع عن النفس لكن لا يعني قتل المدنيين في غزةروسيا لإسرائيل حق الدفاع عن النفس لكن لا يعني قتل المدنيين في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

سي إن إن: الرئيس الأمريكي يجتمع مع عدد من قادة المسلمين الأمريكيين في البيت الأبيضلم يصدر عن البيت الأبيض أي تعليق بشأن الاجتماع اقرأ أكثر ⮕