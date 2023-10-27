البنتاجون: لسنا جزءًا من أي عملية برية يقوم بها الاحتلال في غزة

مصراويقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، "تركيزنا كان على العمل مع شركائنا الإسرائيليين لدعم قدرتهم على الدفاع عن النفس" وتابع المتحدث باسم البنتاجون، خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، "لسنا جزءا من أي عملية برية يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي"وأضاف أن "لضربة التي وجهناها لمواقع للحرس الثوري بسوريا منفصلة عن رؤيتنا لما يحدث بغزة"وأكد المتحدث باسم البنتاجون، أن أمريكا ستقوم باتخاذ كل ما هو ضروري لحماية قواتها وسترد في الوقت والمكان الذي تختاره.

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قطعت الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة. رفضت المقاومة الإسلامية حركة حماس، عرض الاحتلال الإسرائيلي، بوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن جميع الأسرى، وفقًا لما أوردته قناة الشرق. وطلبت حركة حماس تهدئة لـ5 أيام، مقابل الإفراج عن أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، إضافة لطلبها الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وهدنة طويلة الأمد.

البنتاجون: لسنا جزءًا من أي عملية برية يقوم بها الاحتلال في غزةالبنتاجون لسنا جزء ا من أي عملية برية يقوم بها الاحتلال في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

البنتاجون: لسنا جزءًا من أي عملية برية يقوم بها الاحتلال في غزةالبنتاجون لسنا جزء ا من أي عملية برية يقوم بها الاحتلال في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

أسبوع الدم والنار.. قواعد أمريكا العسكرية تواجه 13 هجوما فى 7 أيام.. 'البنتاجون' يدرس إجلاء عائلات العسكريين من الشرق الأوسط.. وزير الدفاع يكلف بـ'تكثيف التأمين'.. ومخاوف من تداعيات الحرب فى غزةبوتيرة متزايدة، تتعرض الأهداف الأمريكية في الشرق الأوسط وبمقدمتها القواعد العسكرية للاستهداف، وسط حالة من القلق تنتاب البنتاجون والبيت الأبيض من تداعيات الحرب التي تشنها قوات الاحتلال ضد قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

جيش الاحتلال: نفذنا عملية توغل في غزة ولم تقع إصابات بين جنودناجيش الاحتلال نفذنا عملية توغل في غزة ولم تقع إصابات بين جنودنا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

جيش الاحتلال: نفذنا عملية توغل في غزة ولم تقع إصابات بين جنودناجيش الاحتلال نفذنا عملية توغل في غزة ولم تقع إصابات بين جنودنا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

وزير خارجية الأردن: الاحتلال بدأ للتو شن حرب برية على غزةوزير خارجية الأردن الاحتلال بدأ للتو شن حرب برية على غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕