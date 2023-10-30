البورصة المصرية تربح 23 مليار جنيه في ختام تعاملات الأثنين

، تعاملات جلسة اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وسط تداولات بلغت 5 مليارات جنيه، وارتفع رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 1.596 تريليون جنيه.وارتفع مؤشر"EGX 30" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 23435 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة"EGX 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4421 نقطة، وصعد مؤشر"EGX 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 6663 نقطة.

وصعد مؤشر"EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 28922 نقطة، وقفز مؤشر"EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 9964 نقطة.

البورصة تربح 23.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الإثنينارتفعت البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وزاد رأس المال السوقي بنحو 23.3 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب، ليسجل في الختام نحو 1.596 تريليون جنيه. اقرأ أكثر ⮕

البورصة المصرية تختتم على خسارة برأس المال وتباين بالأداءاختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، على تباين جماعي للمؤشرات وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وتراجع رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.573 تريليون جنيه. اقرأ أكثر ⮕

البورصة تواصل الارتفاع منتصف التعاملاتواصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف اليوم وسط تداولات تتجاوز 2 مليار جنيه. اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنيناستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين. اقرأ أكثر ⮕

البورصة تفقد 16 مليار جنيه في ختام تعاملات اليومتراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.573 تريليون جنيه. وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 23086 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0. اقرأ أكثر ⮕

صعود مؤشرات البورصة بختام جلسة الإثنين بتداولات 5 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع. اقرأ أكثر ⮕