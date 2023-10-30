البنك الاهلي يصطدم بمودرن فيوتشر في ختام الجولة الخامسة بالدوري المصري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مودرن فيوتشر ضيفًا ثقيلًا على نظيره البنك الأهلي، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين، باستاد القاهرة في ختام مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز

ويحتضن استاد القاهرة اللقاء بين فريقي البنك الاهلي ومودرن فيوتشر، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.ومن المقرر أن تقام مباراة موعد مباراة البنك الاهلي ومودرن فيوتشر في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن تقام مباراة البنك الاهلي ومودرن فيوتشر اليوم الاثنين في تمام الساعة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي. يبحث القبرصى بابا فاسيليو، المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، عن تحقيق أول فوز له فى الدورى هذا الموسم، تصحيح المسار الفريق، وطالب المهاجمين بضرورة استغلال الفرص امام مرمى الخصوم من أجل ترجمتها لأهداف تساعد الفريق على الانتصار headtopics.com

ويأمل البرتغالى ريكاردو فورموسينيو المدير الفنى لفريق مودرن فيوتشر، فى إعادة الفريق لسكة الانتصارات مرة أخرى بعد الهزيمة أمام فيوتشر، وخطف الثلاث نقاط من أجل تضييق الخناق على بيراميدز، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز وحذر بعض اللاعبين من إحالتهم لدكة البدلاء حال استمرار الأخطاءوتذاع مباراة البنك الاهلي ومودرن فيوتشر، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الثامن عشر والأخير فى ترتيب جدول الدورى دون نقاط من 4 مباريات، حيث خسر الفريق كل مبارياته ولم يتعادل أو يفز، سجل لاعبو البنك الأهلى هدفين واستقبلت شباكهم 8 أهداف، وفيما يحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الثانى فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 9 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث حقق الفوز فى 3 مواجهات وخسر فى لقاء وحيد، سجل لاعبو فيوتشر 6 أهداف واستقبلت شباكهم هدفينلكسر شوكة صن داونز.. headtopics.com

البنك الأهلي يبحث عن الانتصار الأول أمام فيوتشر بالدورييواجه نادي البنك الأهلي نظيره فيوتشر في تمام الساعة السابعة مساء على القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

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البنك الأهلى يواجه مودرن فيوتشر اليوم بحثا عن أولى النقاط بدورى Nileيستقبل فريق البنك الأهلى، فى السابعة مساء اليوم الاثنين، فريق مودرن فيوتشر باستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دورى Nile لهذه الموسم. اقرأ أكثر ⮕

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 30 / 10 / 2023 فى دورى Nileتختتم مساء اليوم، الاثنين، منافسات الجولة الخامسة من دورى Nil بمواجهتين قويتين بين الداخلية مع الإسماعيلى، والبنك الأهلى مع مودرن فيوتشر. اقرأ أكثر ⮕

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