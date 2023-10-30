البورصة ترتفع بنسبة 1.51% بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين

كتب- أحمد والي: ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.51% إلى مستوى 23436 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، ثاني جلسات التداول خلال الأسبوع الجاري. وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.38%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 167.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 57.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 225 مليون جنيه. كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.75% إلى مستوى 23087 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنيناستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين. اقرأ أكثر ⮕

صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.76% بتداولات تتجاوز 2.6 مليار جنيهواصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع. اقرأ أكثر ⮕

صعود مؤشرات البورصة بختام جلسة الإثنين بتداولات 5 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع. اقرأ أكثر ⮕

صعود 7 قطاعات بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها 'الخدمات المالية'تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3%، اقرأ أكثر ⮕

البورصة تربح 23.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الإثنينارتفعت البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وزاد رأس المال السوقي بنحو 23.3 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب، ليسجل في الختام نحو 1.596 تريليون جنيه. اقرأ أكثر ⮕

البورصة المصرية تربح 23 مليار جنيه في ختام تعاملات الأثنيناختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وسط تداولات بلغت 5 مليارات جنيه، وارتفع رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 1.596 تريليون جنيه. اقرأ أكثر ⮕