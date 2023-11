البنك المركزي الصيني يضخ سيولة نقدية بقيمة 194 مليار يوان في النظام المصرفي

ويقول البنك المركزي، إن هذه الخطوة تستهدف التحوط ضد أي أزمة سيولة محتملة في النظام المصرفي بسبب موسم سداد الضرائب وطروحات السندات الحكومية، مع المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل. وفي سوق الصرف تراجع سعر صرف اليوان الصيني بشدة أمام الدولار في تعاملات اليوم حيث بلغ متوسط السعر 7.1797 يوان لكل دولار بانخفاض قدره 19 بيبا صينيا.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية. يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.وزير المالية: طرح الإصدار الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني

