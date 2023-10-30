البورصة تربح 23.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الإثنين

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق"EGX30" بنسبة 1.51%، ليغلق عند مستوى 23,435.65 نقطة، كما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 4,421.1 نقطة، وكذلك مؤشر"EGX100" بنحو 0.38%، ليغلق عند مستوى 6,663.55 نقطة.

كما ارتفع مؤشر"EGX30 Capped" بنسبة 1.45% ليغلق عند 28,922.54 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.61%، ليغلق عند مستوى 9,964.04 نقطة، وصعد أيضا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.58%، ليغلق عند مستوى 3,896.59 نقطة. وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 56.9 مليون جنيه، 168.1 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بلغ 225 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 5 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.2 مليار سهم، من خلال 135.9 ألف صفقة منفذة.

البورصة المصرية تختتم على خسارة برأس المال وتباين بالأداءاختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، على تباين جماعي للمؤشرات وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وتراجع رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.573 تريليون جنيه. اقرأ أكثر ⮕

البورصة تفقد 16 مليار جنيه في ختام تعاملات اليومتراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.573 تريليون جنيه. وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 23086 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0. اقرأ أكثر ⮕

البورصة تواصل الارتفاع منتصف التعاملاتواصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف اليوم وسط تداولات تتجاوز 2 مليار جنيه. اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنيناستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين. اقرأ أكثر ⮕

صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.76% بتداولات تتجاوز 2.6 مليار جنيهواصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع. اقرأ أكثر ⮕

صعود مؤشرات البورصة بختام جلسة الإثنين بتداولات 5 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع. اقرأ أكثر ⮕