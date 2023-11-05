البنك الأهلي يفتتح التسجيل في المباراة

افتتح البنك الأهلي التسجيل في الدقيقة الأولى عن طريق اللاعب مصطفى فيصل، وسجل هدفًا آخر في الدقيقة 15 من الشوط الأول. وشكل البنك الأهلي فريقًا يتألف من: محمد أبوجبل في حراسة المرمى، أيمن أشرف ومحمود الجزار ومحمد بسيوني وإسحاقو يعقوبو في خط الدفاع، محمد فتحي وأحمد مدبولي وسعيدو سيمبوري وكريم بامبو وإبراهيم حسن في خط الوسط، وأسامة فيصل في خط الهجوم.

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