البرلمان يوافق على تشكيل القومى للطفولة والأمومة بناء على ترشيحات من 'النواب'

يُشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من رئيس ونائب للرئيس متفرغ وأحد عشرة عضواً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وذلك بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء.وتكون مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه وباقي الأعضاء أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.

ويبدأ مجلس النواب فى إجراء تشكيل المجلس قبل موعد 60 يوما على الأقل في ضوء ترشيحات النقابات والمجالس العليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للجامعات والجهات ذات الصلة بهذا المجال، وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل المناسب لعضوية المجلس.

كما أكد النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أن اللجنة توافق على المقترح، كما أيدته الحكومة. وعقبت النائبة إيرين سعيد:"مجلس النواب سلطة مستقلة ومنتخب من الشعب وله أن يرشح أو يزكى الترشيحات التي تأتي من النقابات، واللجنة العامة هى التي ترشح، وذلك موجود بالفعل ومطبق فى إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان. headtopics.com

وعقب وزير شئون المجالس النيابية: التعديل ينص على أن ذلك فى ضوء ترشيحات النقابات والمجالس العليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للجامعات والجهات ذات الصلة بهذا المجال، هل هذه الجهات على سبيل المثال لا الحصر.

النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون 'القومي للطفولة والأمومة'النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون القومي للطفولة والأمومة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مجلس النواب يوافق على تفرغ رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة ونائبه لمهام عملهمامجلس النواب يوافق على تفرغ رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة ونائبه لمهام عملهما | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

النواب يوافق على مقترح للنائب عبدالوهاب خليل حول القومي للطفولة والأمومةالنواب يوافق على مقترح للنائب عبدالوهاب خليل حول القومي للطفولة والأمومة اقرأ أكثر ⮕

«النواب» يوافق على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. اقرأ أكثر ⮕

البرلمان يوافق على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. اقرأ أكثر ⮕

النواب يوافق على مواد الإصدار من قانون المجلس القومي للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. اقرأ أكثر ⮕