البرلمان يوافق على تفرغ رئيس المجلس القومي للطفولة ونائبه

وجاءت موافقة المجلس على التعديل، بعد تقدم النائب عبدالوهاب خليل، بمقترح لتعديل المادة، بهدف التأكيد على تفرغ رئيس المجلس ونائبه لمهامها.

رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء، وفي صلاته بالغير، وتكون له السلطات والصلاحيات المقررة للوزراء في القوانين واللوائح، فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس، وأن يتولى نائبه مهامه حال غيابه.تعرف على أهداف وتشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومةالبرلمان يوافق مبدئيا على قانون المجلس القومي للأمومة والطفولةبرلماني ينتقد تأخر الحكومة في إعداد قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة منذ 2014كل ما تريد معرفته عن محطة بشتيل الجديدة قبل افتتاحها..

البرلمان يوافق على إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. وتنص المادة الأولى اقرأ أكثر ⮕

البرلمان يوافق على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. اقرأ أكثر ⮕

النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون 'القومي للطفولة والأمومة'النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون القومي للطفولة والأمومة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مجلس النواب يوافق على تعديل مادة تشكيل المجلس القومى للأمومة والطفولةوافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تعديل المادة الأولى بمشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمتعلقة بإنشاء المجلس وإنشاء فروع له بالمحافظات. اقرأ أكثر ⮕

مجلس النواب يوافق على تعديل مادة تشكيل القومى للأمومة والطفولةوافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على تعديل المادة الأولى بمشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمتعلقة بإنشاء المجلس وإنشاء فروع له بالمحافظات. اقرأ أكثر ⮕

«النواب» يوافق على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. اقرأ أكثر ⮕