البرلمان الجزائرى: قوات الاحتلال تمارس عمليات قتل جماعى وتهجير قسرى للفلسطينيين

أكد رئيس مجلس الأمة الجزائرى (الغرفة الثانية من البرلمان)، صالح قوجيل، أن "التصعيد الخطير الذى تقوم به قوات الاحتلال من تقتيل جماعى وتهجير قسرى للشعب الفلسطينى يعيد تقديرات التنمية المستدامة إلى نقطة الصفر، ويفرض على المجتمع الدولى مراجعة حساباته وأولوياته واختبار قدراته الفعلية على تحقيق السلم والأمن الدوليين كأهم مؤشرات نجاح الخطة العالمية للتنمية المستدامة للعام 2030.

جاء ذلك خلال الكلمة، التى ألقاها نيابة عنه نائب رئيس مجلس الأمة، محمد رضا أوسهلة، خلال أعمال الجمعية الـ 147 للاتحاد البرلمانى الدولى بلواندا (أنجولا)ودعا قوجيل، فى هذا الإطار، المؤسسات الدولية إلى "فرض قراراتها بآليات الردع والعقاب لتكون بالفعل مؤسسات حامية للشعوب حافظة للحقوق, تحتكم إلى معايير ثابتة ولا تكيل بمكيالينمن جهة أخرى، أشار رئيس مجلس الأمة الجزائرى إلى مقاربة بلاده الشاملة فى حل الأزمات، والقائمة على "رفض التدخل فى الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادة وحق الشعوب فى تقرير...

عاجل- الإحتلال الإسرائيلي يبدأ الهجوم البري على قطاع غزة.. (تفاصيل)بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم البري على قطاع غزة، وما زالت عمليات القصف العنيفة من قبل العدو مستمرة. اقرأ أكثر ⮕

جوتيريش يدين جرائم إسرائيل فى غزة ويرفض الإخلاء القسرى للفلسطينيين.. أنطونيو ينعى موظفى الأمم المتحدة ويندد بالهجمات على المستشفيات والمخيمات.. ومنسق السلام يشيد بجهود مصر لدعم القضية الفلسطينية (إنفوجراف)منذ اللحظة الأولي من التصعيد الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة نددت منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها المختلفة بما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي اقرأ أكثر ⮕

قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول المصلين إلى المسجد الأقصىأفادت دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت دخول المصلين الى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل صوتية وغازية لمنع دخول المصلين للمسجد الأقصى. اقرأ أكثر ⮕

قوات الاحتلال تستخدم القنابل الغازية منتهية الصلاحية في القدسأفادت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نشرت 5 آلاف شرطي في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، كما أن قوات الاحتلال تستخدم القنابل الغازية منتهية الصلاحية في القدس. اقرأ أكثر ⮕

قوات الاحتلال تنفذ عمليات توغل في قطاع غزة خلال الليلقالت وكالة رويترز للأنباء، إن القوات البرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي نفذت عملية توغل كبيرة نسبيا في قطاع غزة خلال الليل. وأكدت رويترز اليوم الخميس نقلا عن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عملية التوغل التي نفذتها القوات البرية هدفها مهاجمة مواقع حماس في غزة. اقرأ أكثر ⮕

مجلس التعاون الخليجي: نستغرب من يصفون عمليات الاحتلال بالدفاع عن النفسمجلس التعاون الخليجي نستغرب من يصفون عمليات الاحتلال بالدفاع عن النفس | مصراوى اقرأ أكثر ⮕