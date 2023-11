البدري: الأهلي واجه سوء توفيق أمام صن داونز.. وموديست غير مقنع

قال حسام البدري المدير الفني لنادي الزوراء العراقي أن الأهلي واجه سوء توفيق أمام صنداونز، مشيرًا إلى أن أنتوني موديست غير مقنع حتى الآن.وقال البدري في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس:"الأهلي واجه سوء توفيق غريب أمام صنداونز وكنت أتمنى تحقيق آمال الجمهور الذي حضر اليوم. يجب إغلاق هذه الصفحة سريعا والنظر لما هو قادم".

وتحدث مدرب الأهلي الأسبق عن تغييرات كولر، قائلًا:"أرى أن تغييرات كولر كانت متأخرة جدًا وكان هناك بعض العناصر يجب أن تستمر في الملعب وكان من الممكن أن يستمر محمود كهربا في أرض الملعب".وواصل:"عدم التوفيق وإهدار الفرص وضع اللاعبين تحت ضغط كبير، فالشوط الثاني كان أقل كثيرا من الشوط الأول".وأتم:"موديست غير مقنع أن يكون رأس حربة الأهلي ولكن أكيد عندما اتخذ النادي قرار التعاقد معه جاء بناءً على معايير ومناقشات كثيرة".

