البرلمان العربي يدعو لتشكيل لجنة تحقيق دولية بجرائم الاحتلال في قطاع غزة

دعا البرلمان العربي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لجرائم الاحتلال في قطاع غزة. وتم عقد الاجتماع الوزاري في الأردن. وقال قيادي في حركة فتح إنه يريد أن يرى ما إذا كان هناك تطورات جديدة تقدمها بلينكن. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن هناك موقفًا عربيًا موحدًا سيتم نقله إلى وزير الخارجية الأمريكي في عمان اليوم. وكشف الفقي عن موقف الرئيس السيسي عندما تفاوض مرسي مع حماس لبيع سيناء.

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