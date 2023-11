البرازيل تنشر 3700 جندي في أنحاء البلاد لمواجهة الأنشطة الإجرامية

وسيتم تعزيز الشرطة الاتحادية من قبل الجيش في العديد من المطارات والموانئ في مدينتي ريو دي جانيرو وساو باولو الشرقيتين متراميتي الأطراف، وفقاً للمرسوم.. وسيتم نشر ما مجموعه 3700 من أفراد الجيش والقوات الجوية والبحرية.والأسبوع الماضي، أضرمت النار في 35 حافلة على الأقل في غرب ريو بعد مقتل عضو بارز في أكبر ميليشيا في المدينة على أيدي الشرطة.

