البرلمان يعدل المادة 3 من قانون 'القومي للطفولة'

يُشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من رئيس ونائب للرئيس متفرغ وأحد عشرة عضواً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وذلك بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء.وتكون مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه وباقي الأعضاء أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.

ويبدأ مجلس النواب فى إجراء تشكيل المجلس قبل موعد 60 يوما على الأقل في ضوء ترشيحات النقابات والمجالس العليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للجامعات والجهات ذات الصلة بهذا المجال، وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل المناسب لعضوية المجلس.

وأشارت النائبة إيرين سعيد، إلى التعديل الثاني على المادة، بأنه يتضمن تحديد آلية للترشيح بأن يبدأ مجلس النواب العمل عليها قبل 60 يوما على الأقل، وذلك فى ضوء ترشيحات النقابات والمجالس العليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للجامعات والجهات ذات الصلة بهذا المجال، وأن تسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل المناسب. headtopics.com

وأضافت"بعد التعديل، ذلك يستلزم أن نضيف مادة مستحدثة فى مادة الإصدار، اللجنة العامة لمجلس النواب هى التي سوف يرد إليها الترشيحات وهى التى ستقر وهى جزء من السلطة التشريعية"، وطلب منها رئيس المجلس إعداد صياغة مقترحة لإضافتها لمواد الإصدار.

وقال رئيس المجلس:"اللجنة العامة وقتها ستقرر، ميزة هذا النص أنه يفتح المجال لجهات أخرى سوف تستحدث من نقابات أو جهات أخرى، وهناك المجلس القومي لحقوق الإنسان يشكل من مجلس النواب، وهذا مطبق بالفعل.

النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون 'القومي للطفولة والأمومة'النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون القومي للطفولة والأمومة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الموافقة على ترشيح النواب لتشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة لضمان الاستقلالأدخل مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، تعديلا على المادة (3) من مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة اقرأ أكثر ⮕

البرلمان يوافق على ترشيح النواب لتشكيل القومي للطفولة والأمومة.. لضمان الاستقلاليةأدخل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، تعديلا على المادة (3) من مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة اقرأ أكثر ⮕

مجلس النواب يقر 16 اختصاصا للمجلس القومى للطفولة والأمومة فى القانون الجديد.. اعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم.. ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك الحقوق والحريات وإحالتها إلى جهات الاختصاص أبرز الموادوافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة 8' من مشروع قانون المجلس القومى للطفولة والامومة والتى تحدد اختصاصات اقرأ أكثر ⮕

مجلس النواب يوافق على مادة تحدد أهداف المجلس القومى للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة (2) من مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، والتي تنظم أهداف المجلس. اقرأ أكثر ⮕

النواب: مناقشة تقرير مصر أمام لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة مايو المقبلأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أهمية مناقشة مشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة لاسيما وإنه يعد تنفيذاً لالتزام دستورى وهو المادة (214) من الدستور والمتعلقة بالمجالس القومية المستقلة. اقرأ أكثر ⮕