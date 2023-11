البحث عن بديل ..نتنياهو تحت المجهر بعد هجوم حماس

وأضاف المسؤولان أن بايدن ذهب أيضا إلى حد اقتراح أن على نتنياهو التفكير في الدروس التي سيشاركها مع من سيخلفه في المنصب. ورسخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صورته بوصفه أحد الصقور فيما يتعلق بالقضايا الأمنية على خلفية خدمته في وحدة خاصة من قوات النخبة نفذت عددا من أجرأ عمليات إسرائيل لإنقاذ رهائن.

وأدخل عدد القتلى وروايات الذعر وصور العنف القادمة من التجمعات السكانية في جنوب إسرائيل البلاد في حالة من الصدمة. ويرفض نتنياهو تحمل المسؤولية ويقول إنه سيتعين على الجميع الإجابة على الأسئلة الصعبة عندما تنتهي الحرب مع حماس، وفي أحد مؤتمراته الصحفية النادرة تجاهل سؤالا حول إذا ما كان سيستقيل.

وكتبت صحيفة إسرائيل هيوم في مقال هذا الأسبوع"سيرحل نتنياهو. شأنه شأن كبار مسؤولي الجيش والمخابرات وجهاز الأمن العام. لأنهم فشلوا"، بحسب رويترز. وستتأجل التداعيات السياسية مؤقتا في ظل استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية التي تقول وزارة الصحة في غزة إنها قتلت أكثر من 8000 فلسطيني وفي ظل توّغل الدبابات الإسرائيلية إلى عمق القطاع المحاصر.

قال داني دانون المندوب الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة وعضو الكنيست عن حزب الليكود"لست قلقا من استطلاعات الرأي، لكن ما يقلقني هو تحقيق النتائج وأعتقد أن على رئيس الوزراء نتنياهو والحكومة تحقيق النتائج المرجوة".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SHOROUK_NEWS: إرث نتنياهو تحت المجهر بعد هجوم حماسفي سادس فتراته في منصب رئيس الوزراء يرأس نتنياهو (74 عاما) ائتلافا يمينيا من أكثر حكومات إسرائيل تشددا

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 11 ألف هدف لحماس في غزة منذ 7 أكتوبرأكد الجيش مقتل 1400 إسرائيلي بينهم 331 جنديا منذ هجوم حماس

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: إعلام عبري: حماس امتلكت خرائط وعناوين كبار ضباط الجيش في هجوم 7 أكتوبرإعلام عبري حماس امتلكت خرائط وعناوين كبار ضباط الجيش في هجوم 7 أكتوبر | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: إعلام عبري: حماس امتلكت خرائط وعناوين كبار ضباط الجيش في هجوم 7 أكتوبرإعلام عبري حماس امتلكت خرائط وعناوين كبار ضباط الجيش في هجوم 7 أكتوبر | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: إعلام عبري: حماس امتلكت خرائط وعناوين كبار ضباط الجيش في هجوم 7 أكتوبرإعلام عبري حماس امتلكت خرائط وعناوين كبار ضباط الجيش في هجوم 7 أكتوبر | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: جيش الاحتلال: ننطلق الآن لشن هجوم على حماسجيش الاحتلال ننطلق الآن لشن هجوم على حماس | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕