البصل: علاج طبيعي للإمساك

يعد من الأطعمة المعروفة بقدرتها على تعزيز نكهة الطعام، وأيضًا تمد الجسم بالكثير من الفوائد، فيعتبر مضادًا حيويًا طبيعيًا، كما أوضح التقرير عبر موقع healthshots أن البصل له قدرة علي

فالإمساك هو حالة هضمية شائعة يعاني فيها الشخص من صعوبة في عملية الإخراج وتكون حركات الأمعاء غير منتظمة، وفقًا لدراسة نُشرت في StatsPearls ، يحدث ذلك بسببنقص الألياف في نظامك الغذائي ونقص الترطيب يؤدي إلى جفاف القولون والتسبب في أعراض الإمساك، فالألياف تسمح لك في الحد من الإصابة بالإمساك، ولذا عليك تناول الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة.

كما يحتوي البصل أيضًا على نسبة عالية من البريبايوتكس مثل الإينولين، الذي يعزز البكتيريا المعوية الجيدة، وعندما يتم تغذية بكتيريا الأمعاء لدينا، فإنها تساعد على الهضم وإخراج الفضلات بسلاسة، كما يحتوي البصل على مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات التي يمكن أن تهدئ الجهاز الهضمي وتحسن صحة الأمعاء بشكل عام.

ويمكن إدراج البصل في طعامك اليومي، عن طريق تناوله بشكل في السلطة الخضراء، أثناء طهي الطعام، أو تناول البصل الأخضر بجورا الطعام، فهذه الطريقة تساهم بشكل ملحوظ في تحسين صحة الجهاز الهضمي، والحماية من الأضرار.تشيلسي يفتتح الجولة الخامسة بالدوري الإنجليزي أمام وست هامالنيابة تنتدب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق منزل في البدرشين

إمساك، البصل، الألياف، البريبايوتكس، الجهاز الهضمي

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