البترول: نتبنى رؤى جديدة لترويج فرص الاستثمار في منطقة المثلث الذهبي

إلى أهمية تبني أفكار غير تقليدية ورؤى جديدة لترويج الفرص الاستثمارية في منطقة المثلث الذهبي والعمل على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة واستغلال الموارد الطبيعية المتوفرة بها، والتي ستكون إضافة تنموية للمنطقة، علاوة على دورها في دعم الاقتصاد القومي.

جاء ذلك اليوم الاثنين خلال اجتماع مع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وذلك لبحث سير العمل في الهيئة ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بها. وأكد الملا على أهمية التعاون والتكامل بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وجهات الدولة المختلفة لتفادي أي معوقات قد تعيق تنفيذ المشروعات الاستثمارية في شتى المجالات، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بتحفيز وتشجيع الاستثمار وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية من خلال إقامة عدد من المشروعات التنموية ذات العائد الاقتصادي المرتفع.

وخلال الاجتماع استعرض الجيولوجي عادل سعيد رئيس الهيئة ما تم من خطوات فعلية في منطقة المثلث الذهبي، والعروض والمشروعات الاستثمارية المقدمة للهيئة، والمناطق التي تم تحديدها كمرحلة أولى لإقامة مجمعات صناعية عليها في منطقة المثلث الذهبي، كما تم اعتماد المركز المالي للهيئة في عام 2023/2022.الدوري الأفريقي.. موعد مباراة الأهلى القادمة أمام صن داونز والقناة الناقلة headtopics.com

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