البابا فرنسيس: حل الدولتين ضروري لإسرائيل وفلسطين

دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الأربعاء إسرائيل والفلسطينيين إلى إيجاد حل على طاولة المفاوضات، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من بدء حرب غزة. وقال بابا الفاتيكان في مقابلة على قناة راي التلفزيونية الإيطالية:"كل حرب هي هزيمة. لا شيء يحل عن طريق الحرب. لا شيء. كل شيء يكتسب بالسلام وبالحوار".

ودافع البابا / 86 عاما/ بقوة عن حل الدولتين، دولة لإسرائيل وأخرى للفلسطينيين. وحظي هذا النهج بدعم واسع النطاق على مدى عقود، لكنه لم يحرز تقدما على الرغم من جميع النداءات الدولية.ومع ذلك ، فإن الأمر يتعلق بـ"شعبين يجب أن يعيشا معا".

وقال إن هناك"حلا ذكيا لهذا... شعبان ودولتان. وتنص اتفاقات أوسلو على دولتين محدودتين مع وضع خاص للقدس". وكان البابا فرنسيس يشير إلى عملية أوسلو للسلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية التي بدأت عام 1993. ولكن بعد التقدم الأولي، لم تتحرك إلى الأمام منذ أكثر من عقدين.

