الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وصن داونز اليوم فى برويتوريا

ويحضر الاجتماع ممثلًا عن النادي الاهلى خالد بيبو مدير الكرة و سمير عدلي المدير الإداري ، ويناقش الحضور كافة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الغد، وموعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة.

ويناقش مارسيل كولر المدير الفنى للاهلى مع معاونيه مقاطع الفيديو لصن دوانز ، من أجل معرفة أسلوب لعبه وطريقته في وضعية الدفاع والهجوم، وأبرز العناصر في صفوفه، قبل وضع الخطة المناسبة التي تمكن الأهلي من عبوره وتحقيق الهدف المنشود في تحقيق الأهداف المرسومة من خلال المشاركة في أي بطولة.

تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزاني بنتيجة 3/3 بمجموع المباراتين وبفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل ذهابا 2/2 فى دار السلام والتعادل 1/1 في القاهرة وتخطي صن دوانز عقبة بترو اتلتيكو الانجولي بهدفين دون في مجموع المباراتين بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد في انجولا وتعادل سلبيا إيابا في بريتوريا.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا.. headtopics.com

مدرب كايزر تشيفز يكشف لـ 'الفجر الرياضي' توقعاته لمباراة الأهلي وصن داونز في جنوب إفريقياتحدث كيفين جونسون، مدرب الأهلي وصن داونز السابق، والمدير الفني الحالي لفريق كايزر تشيفز، عن توقعاته للمباراة التي ستجمع بين الأهلي وصن داونز في جنوب إفريقيا. اقرأ أكثر ⮕

تعديل موعد مباراة الأهلي وصن داونز في القاهرةتقرر إقامة مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي اقرأ أكثر ⮕

مدرب كايزر تشيفز: مواجهة الأهلي وصن داونز مختلفة لهذه الأسبابقال كافين جونسون ، المدير الفني المؤقت لفريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ، إن المباراة التي تجمع بين الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي الدوري الأفريقي ستكون مختلفة عن اللقاءات السابقة. اقرأ أكثر ⮕

كولر هو الحل.. ماذا يفعل الأهلي لفك شفرة صن داونز دون هزيمة ثقيلة؟باتت الإثارة والمتعة الكروية هي السمة الغالبة لمواجهة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي اقرأ أكثر ⮕

«كاف» يدرس تأجيل مباراة الأهلي وصن داونز بالدوري الإفريقيكشفت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي تقترب من التأجيل. اقرأ أكثر ⮕

موعد مباراة الأهلى وصن دوانز فى نصف نهائى دورى السوبر الأفريقىيخوض الأهلى مرانه الأول اليوم في جنوب أفريقيا على ملعب جامعة بريتوريا، استعدادا لمباراة صن داونز التي تقام يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي. اقرأ أكثر ⮕