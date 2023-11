الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيًا برصاصة في الرأس ويعتقل آخرين بالبيرة

وأفاد شهود عيان أن شابًا أصيب برصاصة في رأسه، ونقل على أثرها إلى المستشفى، ولم تعرف طبيعة إصابته حتى اللحظة. وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال حي"بطن الهوا" من مدينة رام الله، وبلدة"بيتونيا"، بالتزامن مع اقتحام مدينة البيرة.

