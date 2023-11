الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل العشرات من عناصر المقاومة الفلسطينية

ولفت جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إن قواته تواصل شن عملياتها وتدمير البنية التحتية لحماس في جميع أنحاء قطاع غزة.

BALADTV: مقتل 15 جنديا بجيش الاحتلال في مواجهات مع عناصر المقاومة الفلسطينيةكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 15 جنديا في المواجهات منذ يومس أمس الثلاثاء، مع عناصر المقاومة الفلسطينية، وفقا للقاهرة الإخبار

ALBAWABANEWS: الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 9 من جنوده وإصابة 4 آخرين بقطاع غزةأعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي عن مقتل 9 جنود وإصابة 4 آخرين عقب استهداف المقاومة الفلسطينية مصفحة بصاروخ مضاد للدروع شمال قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء معا الفلسطينية اليوم الأربعاء.

SHOROUK_NEWS: المقاومة الفلسطينية تعلن مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لديها في مجزرة جبالياأعلنت المقاومة الفلسطينية، مقتل عدد من المحتجزين لديها في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا في قطاع غزة.

ALBAWABANEWS: الاحتلال الإسرائيلي يعلن شن هجوم بري ضد غزة.. والمقاومة الفلسطينية تتصدىوسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من هجومه البري ضد قطاع غزة، فيما بدأت المقاومة الفلسطينية في التصدي لآليات الاحتلال التي تسعى للتوغل في مناطق شمال ووسط القطاع.

ELBALADOFFICIAL: معظمهم من المقاومة.. جيش الاحتلال يعلن القبض على 46 فلسطينيا بالضفة الغربيةزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال احتجزت 46 فلسطينيا مطلوبا، من بينهم 30 تابعين لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، في مداهمات اعتقال خلال الليل، في جميع أنحاء الضفة الغربية.

ELBALADOFFICIAL: أمريكا ترفض دعوات وقف إطلاق النار في غزةعلق الولايات المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، على الدعوات المتزايدة لوقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية حماس، بسبب وقوع ألاف الشهداء من المدنيين في غزة جراء القصف الإسرائيلي.

