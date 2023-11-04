الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدرسة الفاخورة في معسكر جباليا شمال قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدرسة الفاخورة في معسكر جباليا شمال قطاع غزةبين مصالح البلاد والخيانة العظمى..هل تغير موقف الرئيس التونسي من التطبيع مع إسرائيل؟زيادة سعر البنزين في نوفمبر 2023 : التحريك رقم 15 لسعر الوقود في 4 سنواتوزارة البترول تعلن بدء تطبيق أسعار البنزين الجديدة من الثامنة صباح الجمعة 3 نوفمبر على التوالي والتي بدأت تستهدف بشكل واضح المستشفيات ومدارس الايواء والتصعيد الحاصل في استهداف المنازل وهدمها فوق رؤوس ساكنيها كما يحصل منذ فجر هذا اليوم.
وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم السبت، أن ذلك يعني المزيد من المجازر الجماعية وتعطيل عمل المستشفيات وطواقم الإسعاف ومنعها من تقديم الخدمات الطبية الإنسانية للمواطنين هذا في ظل استمرار الرفض الإسرائيلي إدخال الوقود للمستشفيات كما تفاخر بذلك نتنياهو. وأكدت الوزارة أنه بات واضحا الفشل الدولي بإقناع نتنياهو ومجلس حربه بإدخال الوقود للمستشفيات حتى تتمكن من الاستمرار في عملها خاصة في شمال قطاع غزة وكذلك إدخال المزيد من المواد الإغاثية والغذائية والماء، وبات واضحاً أيضا أن نتنياهو يرفض القبول بوقف مؤقت لإطلاق النار تحت مسمى هدنة إنسانية بالعكس من ذلك رد نتنياهو على تلك المطالبات الدولية بقصف المستشفيات وقوافل سيارات الإسعاف والمدارس التي تأوي النازحين من بيوتهم ومناطقهم التي تتعرض للقصف والتدمي
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