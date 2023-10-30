الاحتلال يعتقل 64 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

حملات المقاطعة على الإنترنت.. ماجستير بامتياز بإعلام المنصورةاعتقلت 21 شخصًا، بينهم فتاة وأربعة أسرى مُحررين، من مُحافظة رام الله والبيرة الواقعة وسط الضفة، فيما جرى اعتقال 13 من محافظة"الخليل" الواقعة جنوب الضفة.

ومن مدينة القدس وسط الضفة، اعتقل جنود الاحتلال 11 شخصًا من بينهم طفل، فيما جرى اعتقال ثمانية من"نابلس" شمالا. وفي بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس، اعتقل جنود الاحتلال 8 أشخاص بعد أن داهموا منازلهم وقاموا بتفتيشها.

وفي طولكرم، الواقعة شمال غرب الضفة، اعتقل جيش الاحتلال شابين كما جرى اعتقال شاب من مدينة قلقيلية القريبة من طولكرم.البنك الدولي يحذر من تصاعد الصراع في الشرق الأوسطعاجل.. السيسي يتابع التطورات التنفيذية لمشروعات الإنتاج الزراعي headtopics.com

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 64 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربيةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، 64 فلسطينيًا من عدة مناطق فى الضفة الغربية المُحتلة. اقرأ أكثر ⮕

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 64 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربيةبوابة أخبار اليوم الإلكترونية اقرأ أكثر ⮕

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 64 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربيةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 64 فلسطينيًا من عدة مناطق في الضفة الغربية المُحتلة. اقرأ أكثر ⮕

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق مُتفرقة بالضفة الغربيةاندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. اقرأ أكثر ⮕

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربيةاندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: 3 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال إثر مداهمات بالضفة الغربيةأفادت مراسلة قناة 'القاهرة الإخبارية' فى خبر عاجل، بسقوط 3 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال إثر مداهمات بالضفة الغربية، موضحة أن الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين بمخيم عسكر في نابلس. اقرأ أكثر ⮕