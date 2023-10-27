الاحتلال يوسع العمليات البرية.. غزة تشهد القصف الأعنف منذ بداية الحرب (فيديو)

هجوم غير مسبوق شنته قوات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة جوا وبرا وبحرا بالمقاتلات الحربية والمدفعية الثقيلة والبوارج البحرية، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والمصابين.وانقطعت الكهرباء وخدمات الإنترنت والاتصالات بشكل كامل عن القطاع الذى يشهد قصفا هو الأعنف منذ بداية الحرب التي يشنها جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر الجارى.

وأعلن جيش الاحتلال أن القصف الكبير على غزة مرحلة جديدة فى الحرب على القطاع، فيما طالب المتحدث باسم جيش الاحتلال "أهالى غزة فى الشمال بالتوجه إلى الجنوب"، مشيرا إلى أن القوات البرية توسع عملياتها هذه الليلة.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

التليفزيون الفلسطينى: غزة تشهد قصفا هو الأعنف برا وبحرا وجواقال التليفزيون الفلسطيني، إن قطاع غزة يشهد قصفا هو الأعنف برا وبحرا وجوا منذ بداية الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الجارى. اقرأ أكثر ⮕

مصطفى بكري: كتائب القسام أفشلت إنزالا بحريا لجيش الاحتلال الإسرائيليقال الأعلامى مصطفى بكرى أن غزة تشهد الآن القصف الإسرائيلي الأعنف برا وبحرا وجوا منذ بداية العدوان...... اقرأ أكثر ⮕

'الأعنف منذ بداية الحرب'.. الاحتلال يشن قصفًا على غزة برّا وبحرّا وجوّاالأعنف منذ بداية الحرب الاحتلال يشن قصف ا على غزة بر ا وبحر ا وجو ا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

'الأعنف منذ بداية الحرب'.. الاحتلال يشن قصفًا على غزة برّا وبحرّا وجوّاالأعنف منذ بداية الحرب الاحتلال يشن قصف ا على غزة بر ا وبحر ا وجو ا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

'الأعنف منذ بداية الحرب'.. الاحتلال يشن قصفًا على غزة برّا وبحرّا وجوّاالأعنف منذ بداية الحرب الاحتلال يشن قصف ا على غزة بر ا وبحر ا وجو ا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

'الأعنف منذ بداية الحرب'.. الاحتلال يشن قصفًا على غزة برّا وبحرّا وجوّاالأعنف منذ بداية الحرب الاحتلال يشن قصف ا على غزة بر ا وبحر ا وجو ا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕