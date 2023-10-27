الاحتلال الإسرائيلي يبلغ «رويترز» و«فرانس برس» أنه لا يضمن سلامة صحفييهما بغزة

أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي وكالتي «رويترز» و«فرانس برس» أنه لا يستطيع ضمان سلامة صحفييهما العاملين في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، منذ قليل. حسن بدأ رحلته إلى «العالمية» باحتراف «الدوبلاج».. «بيقلد أي صوت»وفاة رئيس وزراء الصين السابق عن عمر ناهز 64 عامًا

أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي وكالتي «رويترز» و«فرانس برس» أنه لا يستطيع ضمان سلامة صحفييهما العاملين في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، منذ قليل. حسن بدأ رحلته إلى «العالمية» باحتراف «الدوبلاج».. «بيقلد أي صوت»وفاة رئيس وزراء الصين السابق عن عمر ناهز 64 عامًا

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جيش الاحتلال يبلغ وكالتين دوليتين بعدم ضمان سلامة صحفييها في غزةأبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكالتي رويترز وفرانس برس الدوليتين، أنه لا يضمن سلامة صحفيي الوكالتين في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تحذر وكالتي «رويترز» و«فرانس برس»: لا نضمن سلامة صحافييكم في غزةأبلغ جيش الإحتلال الإسرائيلي مؤسسات الأنباء الدولية؛ رويترز ووكالة فرانس برس أنه لا يستطيع ضمان سلامة صحافييه العاملين في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

الاحتلال يخطر وكالتي رويترز وفرانس برس بعدم ضمان سلامة مراسليهم في غزةالاحتلال يخطر وكالتي رويترز وفرانس برس بعدم ضمان سلامة مراسليهم في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الاحتلال يخطر وكالتي رويترز وفرانس برس بعدم ضمان سلامة مراسليهم في غزةالاحتلال يخطر وكالتي رويترز وفرانس برس بعدم ضمان سلامة مراسليهم في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

لا يمكننا حمايتكم.. قوات الاحتلال تحذر وسائل الإعلام الدولية بغزةأفادت تقارير إعلامية، بإن جيش قوات الاحتلال أكد أنه لا يستطيع حماية وضمان سلامة الصحفيين العاملين في قطاع غزة، جراء الصقف العنيف ال اقرأ أكثر ⮕

محمود البزاوي عن الاجتياح البرى لغزة: مفيش حرب مدن ممكن تنجح أبدا والسويس خير دليلعلق الفنان محمود البزاوي على الاجتياح البري لقوات الاحتلال الإسرائيلي والقصف العنيف على قطاع غزة، مؤكدا أنه لا توجد حرب مدن تنجح أبدا، وأن مدينة السويس المصرية خير دليل على ذلك. اقرأ أكثر ⮕