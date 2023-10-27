الاحتلال يقمع المصلين فى 'وادى الجوز' بعد منعهم من الوصول للمسجد الأقصى

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، المصلين فى حى "وادى الجوز" بالقدس المحتلة، بعد منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة اليوم.

وأفاد شهود عيان، بأن قوت الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ورشت المياه العادمة صوب المصلين، ولاحقتهم واعتدت على عدد منهم بالضرب. وتمكنت أعداد قليلة من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة، بعد أن منع الاحتلال المئات منهم من الدخول للمسجد، وفرض إجراءات عسكرية مشددة في محيط البلدة القديمة.

وهذه هي الجمعة الثالثة التي يجري فيها قمع المصلين الذين يمنع الاحتلال وصولهم الى المسجد الأقصى، ما يضطرهم لأداء الصلاة في شوارع حي "وادي الجوز" المجاور للبلدة القديمة. بيان عربى مشترك يؤكد رفض أى محاولات لتصفية قضية فلسطين.. دعوة لمجلس الأمن بالضغط لإلزام الطرفين بوقف إطلاق النار والعمل على ضمان وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.. وإدانة للتهجير القسرى والعقاب الجماعىالمتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا.. headtopics.com

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