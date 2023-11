الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على مخيم الشاطئ

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي وخروج أجزاء واسعة من المستشفى عن الخدمة. وفي وقت سابق، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنها تخوض معركة كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ الصراع مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

فيما ذكرت مصادر ميدانية لوكالة الصحافة الفلسطينية صفا أن شهداء وإصابات خطيرة في مج.زرة بحق المدنيين بمحيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.وقصفت كتائب القسام برشقات صاروخية متتالية من غزة تل أبيب وهرتسليا وكفار سابا ورعنانا.

