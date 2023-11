الاحتلال يقتحم مخيمي عقبة جبر وعين السلطان في أريحا

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر وداهمت عددا من منازل المواطنين، واعتقلت ثلاثة مواطنين هم: بدر المقيطي، والمعتقل المحرر محمود مصلح بطانجة، والمحرر إبراهيم أبو العسل.

