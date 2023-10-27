الاحتلال الإسرائيلي: نوسع عملياتنا البرية في غزة

وكالات أكد متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال يوسع حاليا عملياته البرية، ورفض التعليق عما إذا كان هذا غزوًا بريًا لغزة قائلاً: "لن أعلق إذا ما كانت غزوًا بريًا"وأشار متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إلى أن الأيام المقبلة ستكون طويلة وصعبة.

وصرح جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة إن القوات الإسرائيلية شنت غارة برية على غزة أمس لليلة الثانية على التوالي وكانت الغارة مدعومة بطائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار، وسط تأكيدات بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي وضربه لعشرات الأهداف على قطاع غزة وإن التوغل لم يسفر عن وقوع إصابات بين الإسرائيليين.

جيش الاحتلال: جاهزون للعملية البرية وسندخل غزة في الوقت المناسبجيش الاحتلال جاهزون للعملية البرية وسندخل غزة في الوقت المناسب | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

جيش الاحتلال: جاهزون للعملية البرية وسندخل غزة في الوقت المناسبجيش الاحتلال جاهزون للعملية البرية وسندخل غزة في الوقت المناسب | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

صحيفة عبرية تكشف سر تأخر الاجتياح البري لـ غزة «فيديو»كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية عن سبب تأخير الاحتلال في شن عمليته البرية على غزة. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية.. الجيش الإسرائيلي: قواتنا البرية ستوسع عملياتها في غزةأفادت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل، تصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن القوات البرية ستوسع عملياتها في قطاع غزة، الليلة. اقرأ أكثر ⮕

مساجد العراق تصدح بالتكبير تضامنا مع أهالي غزةالجيش الإسرائيلي أن قواته البرية ستوسع نطاق عملياتها في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

جيش الاحتلال الإسرائيلى: القوات البرية توسع عملياتها فى غزة هذه الليلةقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: 'نواصل مطالبة أهالي غزة في الشمال بالتوجه إلى الجنوب'، وأكد أن القوات البرية توسع عملياتها هذه الليلة. اقرأ أكثر ⮕