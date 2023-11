الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من الخليل

وصرحت مصادر أمنية لوكالة أنباء فلسطين"وفا"، إن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت كلا من: رائف محمد برقان، ونظام برقان، ومحمد طلال الرجبي، وتامر طلب العجلوني، وأيمن رجب الرجبي، ومحمد نايف الجلوني، وعمر ابو حسين، ووسيم زيدان الجمل، وعمار أبو حسين، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

