الاحتلال يستهدف حي الزيتون في غزة بأحزمة نارية

وأوضحت القناة الإخبارية، أن مستشفيات قطاع غزة تعمل بالحد الأدنى لإمكاناتها، مشيرة إلى نقص عدد سيارات الإسعاف في غزة نظرا لعدم توفر الوقود.

وكان مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، قد أكد أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني يعملون في خطر كبير ويتعرضون للاستهداف من الاحتلال كل لحظة، مشيرا إلى أن المدفعية الإسرائيلية وطائرات الاحتلال تستهدف المناطق الشرقية والشمالية لغزة مما يصعب عمل طواقم الإسعاف.الدوري الأفريقي..

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'بغارات عنيفة'.. الاحتلال يستهدف محيط المستشفى التركي لمرضى السرطان في غزة (صور)بغارات عنيفة الاحتلال يستهدف محيط المستشفى التركي لمرضى السرطان في غزة صور | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

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الاحتلال يستهدف مستشفى القدس في قطاع غزةالاحتلال يستهدف مستشفى القدس في قطاع غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الاحتلال يستهدف مستشفى القدس في قطاع غزةالاحتلال يستهدف مستشفى القدس في قطاع غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕