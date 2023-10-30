الاتحاد البارالمبي للكرة الطائرة يؤيد قرارات السيسي للحفاظ على الأمن القومي المصري

استقبل الدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة الاتحاد البارالمبى للكرة الطائرة ، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة ، التى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 8 وحتى 18 نوفمبر المقبل على ملاعب الصالات المغطاة بنادى النادى بالعاصمة الإدارية ،

الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ، فى المقر الجديد للجنة المنظمة باللجنة الأوليمبية ، الذى خصصه المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة للبطولة ، وكان فى استقباله اللواء منصور محمدى درويش نائب رئيس الاتحاد ونائب رئيس اللجنة المنظمة والمتحدث الرسمى للاتحاد والبطولة، وعصام شحاتة عضو مجلس الإدارة والدكتورة هويدا مندى مديرة بطولة العالم ، والسيد أمين عبد المنعم المدير التنفيذى للاتحاد .

وقال اللواء منصور درويش أن الدكتور حسام عرض على الدكتور مصطفى صادق خدماته ، واضعا إمكانيات اللجنة البارالمبية فى خدمة البطولة ، مشيرا إلى أنه دار حديثا وديا ببنهم ، ساده الحماس الوطني من الجميع ، الذين تسابقوا لخدمة البطولة للظهور بالشكل اللائق والمشرف أمام العالم . headtopics.com

وأكد الدكتور مصطفى صادق إن اتحاد البارالمبى للكرة الطائرة وكل العاملين باللجان المختلفة لبطولة العالم واللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية يؤيدون فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أى قرار يتخذه يحفظ به الأمن القومى المصرى ، معلنا عن تأييده الكامل والمطلق لفخامة الرئيس السيسى فى أى قرار يتخذه للحفاظ على الأمن القومى المصرى والقضية الفلسطنية .

ووجه الشكر للرئيس لدعمه الكامل للرياضيين فى مختلف الألعاب الرياضية بصفة عامة والاتحاد البارالمبى للكرة الطائرة بصفة خاصة ، الأمر الذى سوف أتى وسيأتى بثماره فى المنافسة على إعتلاء أبطالنا وبطلاتنا منصات التتويج فى بطولة العالم ، مشددا على أن فخامة الرئيس السيسى منذ أول يوم من بداية حملته الإنتخابية عام 2014 ، إعتبر الرياضة أمنا قوميا ، بزيادة دعم الأبطال ماليا ومعنويا وتكريمهم بالشكل الذى يليق بهم ، ومنحهم الأوسمة والنياشين ، والمكافآت المالية الخاصة بهم ، مع التطوير الشامل للبنية التحتية... headtopics.com

الاتحاد البارالمبي للكرة الطائرة يؤيد الرئيس السيسي فى جميع قراراته للحفاظ على الأمن القومي المصرياستقبل الدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة الاتحاد البارالمبى للكرة الطائرة، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة، التى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 8 وحتى 18 نوفمبر المقبل على ملاعب الصالات المغطاة بنادى النادى بالعاصمة الإدارية، الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة... اقرأ أكثر ⮕

الاتحاد البارالمبي للكرة الطائرة يعلن تأييده السيسي فى جميع قراراتهاستقبل الدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة الاتحاد البارالمبى للكرة الطائرة ، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة، التى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 8 وحتى 18 نوفمبر المقبل على ملاعب الصالات المغطاة بنادى النادى بالعاصمة الإدارية، الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية... اقرأ أكثر ⮕

العراق: حريصون على إنهاء ملف تنفيذ الاتفاقية الحدودية مع إيرانأكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، حرص رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على إنهاء ملف تنفيذ الاتفاقية الحدودية بين العراق وإيران، للحفاظ على سيادة بلاده. اقرأ أكثر ⮕

العراق: حريصون على إنهاء ملف تنفيذ الاتفاقية الحدودية مع إيرانأكد مستشار الأمن القومى العراقى قاسم الأعرجى، اليوم /الأحد/، حرص رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى على إنهاء ملف تنفيذ الاتفاقية الحدودية بين العراق وإيران، للحفاظ على سيادة بلاده. اقرأ أكثر ⮕

زكى القاضي: رفض الرئيس السيسي لتهجير الفلسطينيين أجهض المشروع الاستيطاني الصهيونىقال الكاتب الصحفي زكي القاضي، مدير تحرير 'اليوم السابع'، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال خبراته الطويلة والممتدة وقراءته الواسعة منذ الصغر يدرك تحديات الأمن القومي المصري.. اقرأ أكثر ⮕

برلماني: توطين الصناعات بداية الحلم للوصول إلى 100 مليار دولار صادراتأشاد مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بكلمة الرئيس السيسي صباح اليوم، معقبًا: «الرئيس طمن الشعب، وأكد على أن الأمن القومي اقرأ أكثر ⮕