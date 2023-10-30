الاتحاد البارالمبي للكرة الطائرة يؤيد قرارات السيسي للحفاظ على الأمن القومي المصري

استقبل الدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة الاتحاد البارالمبى للكرة الطائرة ، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة ، التى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 8 وحتى 18 نوفمبر المقبل على ملاعب الصالات المغطاة بنادى النادى بالعاصمة الإدارية ،
الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ، فى المقر الجديد للجنة المنظمة باللجنة الأوليمبية ، الذى خصصه المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة للبطولة ، وكان فى استقباله اللواء منصور محمدى درويش نائب رئيس الاتحاد ونائب رئيس اللجنة المنظمة والمتحدث الرسمى للاتحاد والبطولة، وعصام شحاتة عضو مجلس الإدارة والدكتورة هويدا مندى مديرة بطولة العالم ، والسيد أمين عبد المنعم المدير التنفيذى للاتحاد .
وقال اللواء منصور درويش أن الدكتور حسام عرض على الدكتور مصطفى صادق خدماته ، واضعا إمكانيات اللجنة البارالمبية فى خدمة البطولة ، مشيرا إلى أنه دار حديثا وديا ببنهم ، ساده الحماس الوطني من الجميع ، الذين تسابقوا لخدمة البطولة للظهور بالشكل اللائق والمشرف أمام العالم . headtopics.com
وأكد الدكتور مصطفى صادق إن اتحاد البارالمبى للكرة الطائرة وكل العاملين باللجان المختلفة لبطولة العالم واللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية يؤيدون فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أى قرار يتخذه يحفظ به الأمن القومى المصرى ، معلنا عن تأييده الكامل والمطلق لفخامة الرئيس السيسى فى أى قرار يتخذه للحفاظ على الأمن القومى المصرى والقضية الفلسطنية .
ووجه الشكر للرئيس لدعمه الكامل للرياضيين فى مختلف الألعاب الرياضية بصفة عامة والاتحاد البارالمبى للكرة الطائرة بصفة خاصة ، الأمر الذى سوف أتى وسيأتى بثماره فى المنافسة على إعتلاء أبطالنا وبطلاتنا منصات التتويج فى بطولة العالم ، مشددا على أن فخامة الرئيس السيسى منذ أول يوم من بداية حملته الإنتخابية عام 2014 ، إعتبر الرياضة أمنا قوميا ، بزيادة دعم الأبطال ماليا ومعنويا وتكريمهم بالشكل الذى يليق بهم ، ومنحهم الأوسمة والنياشين ، والمكافآت المالية الخاصة بهم ، مع التطوير الشامل للبنية التحتية... headtopics.com