الاثنين المقبل.. إعلان تفاصيل الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

الصحة الفلسطينية: تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المُستشفيات مُستمرة.. وعمليات الإخلاء مُستحيلةبايدن يعرب عن تقديره لجهود مصر في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزةمصرع الممثل ماثيو بيري بطل مسلسل فريندز غرقا في منزلهنشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 2:31 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 2:38 م

والذي من المفترض إقامته في الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر المقبل، وذلك في السابعة مساء الاثنين المقبل، بالمجلس الأعلى للثقافة بأرض أوبرا القاهرة.

إلى جانب حضور بعض أعضاء اللجنة العليا للمهرجان ومنهم الفنان مجدي كامل، والمنتج هشام سليمان الأمين العام للجنة العليا للمهرجان، والكاتب الصحفي وائل السمري، والكاتب الصحفي ضياء دندش، والمخرج عادل عبده. ويتضمن المؤتمر الإعلان عن مكرمين الدورة، وقوائم لجان تحكيم المسابقات المختلفة، والعروض المشاركة، والفائزين بمسابقات المهرجان النوعية، والورش التدريبية، والندوات والمؤتمرات، وحفلات توقيع الإصدارات المقامة ضمن فعاليات المهرجان، وغيرها. headtopics.com

الإثنين.. إعلان تفاصيل الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابيالإثنين .. مؤتمراً صحفياً لإعلان تفاصيل الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي اقرأ أكثر ⮕

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