الاتحاد الأوروبي يدان التصعيد الخطير للقتال في الفاشر ويطالب بوقف فوراً

أدان الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات الممكنة التصعيد الخطير لل قتال في مدينة الفاشر في جنوب غرب ال سودان والذي حرضت عليه قوات الدعم السريع ضد القوات المسلحة ال سودان ية.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل -في بيان نشره الاتحاد الأوروبي الأحد- ستصل العواقب إلى نقطة اللاعودة بالنسبة لآلاف المدنيين الأبرياء الذين وقعوا في مرمى نيران الطرفين المتحاربين، لاسيما أولئك المحاصرين في مخيم زمزم وهو أكبر مخيم للنازحين في السودان. وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يذكر بالالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 الذي يطالب قوات الدعم السريع بوقف الحصار ووقف تصعيد القتال في الفاشر على الفور.
وأكد أنه يتعين على الأطراف المتحاربة والميليشيات التابعة لها وأنصارها الإقليميين الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، من خلال حماية المدنيين من الصراع وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق والسماح للمدنيين بالتحرك داخل وخارج مخيم زمزم.مصدر حكومى لإكسترا نيوز: مؤتمر صحفى لنائب رئيس الوزراء ووزير الصحة اليوم فى أسوانأخبار 24 ساعة.. مبادرة «بداية» تقدم أكثر من 9.3 مليون خدمة مجانيةالمبادرة الرئاسية «بداية» تقدم أكثر من 9.
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