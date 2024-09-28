الاتفاق بين جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وحزب الاتحاد الاشتراكي المغربي

اتفاق إطار للتعاون مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي، لتعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين، ووقع الاتفاقية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي ال فلسطين ي د. أحمد مجدلاني، والكاتب الأول للحزب الاشتراكي الأستاذ إدريس لشكر.

وقال د. مجدلاني تأتي اتفاقية الاطار لتعزيز التعاون مع الرفاق في حزب القوات الاشتركية وهو استمرار لسياسة الجبهة في تعزيز العلاقات في مختلف المجالات مع الأحزاب العربية والتقدمية والعربية والعالمية، مشيدا بدور حزب الاتحاد الاشتراكي في دعم القضية الفلسطينية وكذلك في إطار الاشتراكية الدولية.هذا واطلع د.مجدلاني وبحضور عضو المكتب السياسي للجبهة جمال خليل وعضو اللجنة المركزية للجبهة د.

Jبهة النضال الشعبي الفلسطيني حزب الاتحاد الاشتراكي المغربي تعاون ثنائي المنتدى الديمقراطي الاجتماعي فلسطين

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