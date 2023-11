الإيسيسكو يعلن دعمه لـ خالد العناني المرشح العربي لمنصب مدير عام اليونسكو

يأتي ذلك ضمن الجولة العربية التي يقوم بها الدكتور العناني في إطار إعداده للبرنامج الانتخابي لترشحه؛ اتصالا بقرار مجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ160 على المستوى الوزاري باعتماد الترشيح. وفي مستهل اللقاء، الذي تم بمقر الإيسيسكو في الرباط، بحضور السفير ياسر مصطفى عثمان، سفير مصر لدى المغرب، وجه المالك التهنئة للدكتور العناني على الثقة التي أولتها إياه مصر، بترشيحه لهذا المنصب الدولي الرفيع، وحصول هذا الترشيح على الإجماع والتأييد العربي، متمنيا له التوفيق في الفوز بالمنصب.

‎وأكد المدير العام للإيسيسكو دعم المنظمة لترشيح الدكتور العناني واستعدادها التام لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة لتحقيق النجاح في الانتخابات، بالتنسيق مع دول العالم الإسلامي، مشيدا بما يمتلكه المرشح العربي من مؤهلات أكاديمية وإنجازات تنفيذية وخبرات دولية تمتد على مدى أكثر من 30 عاما.

‎من جانبه عبر الدكتور العناني عن شكره للدكتور المالك على اللقاء، وعلى دعم الإيسيسكو لترشحه لمنصب المدير العام لليونسكو، مشيرا إلى أنه يجري في المرحلة الراهنة مشاورات مع الدول العربية للتعرف على مقترحاتهم ورؤاهم وأولوياتهم في الفترة المقبلة بالمجالات المتصلة بالتعليم والثقافة والعلوم والاتصال.

‎حضر اللقاء الوزير المفوض وائل عبدالوهاب، منسق حملة ترشيح الدكتور العناني، وإيمان بالله غتوري، المستشارة بالسفارة المصرية في الرباط، ومن الإيسيسكو سالي مبروك، مديرة مكتب المدير العام، وسامي القمحاوي، مدير إدارة الإعلام والتواصل المؤسسي.عاجل.. وصول أول فوج من المصابين الفلسطينيين إلى مصر (صور)

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SHOROUK_NEWS: محكمة برازيلية تمنع الرئيس السابق بولسونارو من الترشح لإعادة انتخابهمنعته المحكمة بالفعل من الترشح لمنصب عام لمدة ثماني سنوات

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: الفنان خالد عبد السلام يلقي قصيدة لنزار قبانى عن عميد الأدب العربىشارك الفنان خالد عبد السلام نائب مدير المسرح القومي في ندوة ثقافية فنية بمناسبة مرور خمسين عاماً على رحيل عميد الأدب العربي

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: اختتام أعمال الجمعية العامة الـ 56 للاتحاد العربي للنقل الجوياختتمت أعمال الجمعية العامة الـ 56 للاتحاد العربي للنقل الجوي، التي استضافتها الخطوط السعودية على مدى يومين بجدة، بحضور مدير عام مجموعة

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: الحديقة النباتية بأسوان تسجل زيارة 12 ألف سائح خلال أكتوبر.. صورأكد الدكتور عمرو محمود مدير عام الحديقة النباتية بأسوان أن الموسم السياحى الحالى حقق نجاحا كبيرا.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: تحذيرات ومشاكل وقلة فلوس لـ 5 أبراج مع نهاية عام 2023تحذيرات ومشاكل وقلة فلوس لـ 5 أبراج مع نهاية عام 2023 | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: ‏شوبير: السعودية المرشح الوحيد حتي الآن لـ استضافة كأس العالم 2034أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن ترشيح السعودية لـ استضافة كأس العالم 2034 عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕