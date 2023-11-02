الإيسيسكو يعلن دعمه لـ خالد العناني المرشح العربي لمنصب مدير عام اليونسكو

يأتي ذلك ضمن الجولة العربية التي يقوم بها الدكتور العناني في إطار إعداده للبرنامج الانتخابي لترشحه؛ اتصالا بقرار مجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ160 على المستوى الوزاري باعتماد الترشيح. وفي مستهل اللقاء، الذي تم بمقر الإيسيسكو في الرباط، بحضور السفير ياسر مصطفى عثمان، سفير مصر لدى المغرب، وجه المالك التهنئة للدكتور العناني على الثقة التي أولتها إياه مصر، بترشيحه لهذا المنصب الدولي الرفيع، وحصول هذا الترشيح على الإجماع والتأييد العربي، متمنيا له التوفيق في الفوز بالمنصب.
وأكد المدير العام للإيسيسكو دعم المنظمة لترشيح الدكتور العناني واستعدادها التام لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة لتحقيق النجاح في الانتخابات، بالتنسيق مع دول العالم الإسلامي، مشيدا بما يمتلكه المرشح العربي من مؤهلات أكاديمية وإنجازات تنفيذية وخبرات دولية تمتد على مدى أكثر من 30 عاما.
من جانبه عبر الدكتور العناني عن شكره للدكتور المالك على اللقاء، وعلى دعم الإيسيسكو لترشحه لمنصب المدير العام لليونسكو، مشيرا إلى أنه يجري في المرحلة الراهنة مشاورات مع الدول العربية للتعرف على مقترحاتهم ورؤاهم وأولوياتهم في الفترة المقبلة بالمجالات المتصلة بالتعليم والثقافة والعلوم والاتصال.
حضر اللقاء الوزير المفوض وائل عبدالوهاب، منسق حملة ترشيح الدكتور العناني، وإيمان بالله غتوري، المستشارة بالسفارة المصرية في الرباط، ومن الإيسيسكو سالي مبروك، مديرة مكتب المدير العام، وسامي القمحاوي، مدير إدارة الإعلام والتواصل المؤسسي.عاجل.. وصول أول فوج من المصابين الفلسطينيين إلى مصر (صور)
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