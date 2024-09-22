الإهلي يتوج بطلا للدوري 44 مرة في بث مباشر من كفر صقر

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا عن أجواء تتويج النادى الأهلى بطلا للدوري 44 مرة من مسقط رأس الكابتن أكرم توفيق نجموقال المهندس صلاح عبدالحليم، أحد أبناء مركز كفر صقر وجار الكابتن أكرم توفيق ، إن اليوم يعد من الأيام التي يسجلها التاريخ بتتويج النادى الأهلى بطلا للدوري 44 مرة وفى نفس اليوم ي فوز الأهلى على جورماهيا الكينى فى مباراة العودة بثلاثة أهداف نظيفة، ولفت إلى أن الفريق المواجه للأهلى فريق قوي ونتيجة المباراة السابقة كانت ثلاثة أهداف نظيفة.

وأضاف أنه يعشق النادى الأهلى ويعشق الكابتن أكرم توفيق جاره العزيز وأحد أبناء مركز كفر صقر، ويعجبه فى الكابتن أكرم فدائيته وإقدامه الفائق على حسم العديد من الهجمات وضبط خط النص، وأنهى حديثه أن الأهلى يصدر دائما البهجة والفرحة لمشجعيه.وزير الخارجية يلتقي سكرتيرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسياإمام عاشور: وسام إضافة قوية للأهلى وأرتاح للعب معه.. ومن الغد سنركز على السوبركلية التربية الجديدة بجامعة الأقصر أحدث الكليات التربوية على مستوى الجمهورية..

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