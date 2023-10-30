الإعلام الهندى يشيد بمواقف الرئيس السيسى لإيصال المساعدات وحماية المدنيين فى غزة

أشادت وسائل الإعلام الهندية اليوم الاثنين، بمواقف وجهود القيادة السياسية المصرية بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والعمل على وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وتعبئة الجهد الدولى لإنهاء الأزمة حفاظا على حياة المدنيين إدراكا لخطورة الموقف الراهن.

وتصدر الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندى ناريندا مودى صدر الصفحات الأولى للصحف والمنصات الإخبارية الهندية الصادرة اليوم ، والتي قالت إن الاتصال ينبع من إدراك الزعيمين لخطورة التداعيات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط من استمرار الحرب على غزة.

وأبدت التقارير الإخبارية الهندية تقديرا كبيرا لمواقف القيادة المصرية عبر عنه رئيس الوزراء مودى في اتصاله مع الرئيس السيسي مؤكدا دعم الشعب الهندي وحكومته للدور المحوري الذي تقوم به القيادة المصرية. وقالت وكالة الأنباء الرسمية الهندية (برس ترست) إن التشاور الهاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء مودي أمس الأول السبت يأتي انطلاقا من علاقات التعاون والتشاور النشط بين القاهرة ونيودلهي على كافة الأصعدة لا سيما في مكافحة العنف والإرهاب كأساس لتحقيق الاستقرار ورفاة الشعوب .. مشيرة إلى روح التفاهم والتعاون التام بين مصر والهند في كل ما يتعلق بأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط . headtopics.com

وأكدت الوكالة التزام نيودلهي الثابت والدائم بضرورة التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية ..مشيرة إلى القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 121 صوتا حيث كانت مصر محركا رئيسيا لصدوره..مشددة في هذا الصدد على ضرورة استمرار التعاون بين القاهرة ونيودلهي في المحافل الدولية لتحقيق الاستقرار المتسدام فى منطقة الشرق الأوسط.

ومن جهتها .. قالت صحيفة (تايمز أوف اينديا) اليومية واسعة الانتشار "إن التخفيف من وطأة الوضع الإنسانى للمدنيين كان محور اتفاق بين الزعيمين المصري والهندي مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية للمدنيين ، كل المدنيين من الاستهداف النيراني"..مشيرة إلى تأكيد الزعيمين على ضرورة تنسيق الجهود لإيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية العاجلة التي يحتاجها المدنيون في غزة والدفع بكل القوة باتجاه تسريع إيصالها وضمان استدامة ذلك ، وهو ما أورده كذلك بيان صادر عن الخارجية الهندية.وبدورها .. headtopics.com

الإعلام الهندي يشيد بمواقف الرئيس السيسي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزةأشادت وسائل الإعلام الهندية، اليوم الإثنين، بمواقف وجهود القيادة السياسية المصرية بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والعمل على وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتعبئة الجهد الدولي لإنهاء الأزمة حفاظا على حياة المدنيين إدراكا لخطورة الموقف الراهن. اقرأ أكثر ⮕

الجنائية الدولية: الأبرياء في غزة يعيشون حربا لا ذنب لهم فيهاطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من إسرائيل أن تعمل لإيصال الغذاء والدواء للفلسطينيين المدنيين وأن تسهل دخول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

المدعي العام لـ'الجنائية الدولية': الأبرياء في غزة يعيشون حربًا لا ذنب لهم فيهاطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من إسرائيل أن تعمل لإيصال الغذاء والدواء للفلسطينيين المدنيين وأن تسهل دخول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

بايدن يعرب عن تقديره لجهود مصر في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزةأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تقديره لدور مصر الرائد في الجهود المبذولة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في غزة. اقرأ أكثر ⮕

بايدن يعرب عن تقديره لجهود مصر فى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزةأعرب الرئيس الأمريكى جو بايدن عن تقديره لدور مصر الرائد فى الجهود المبذولة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين فى غزة. اقرأ أكثر ⮕

بايدن يعرب عن تقديره لجهود مصر في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزةأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديره لدور مصر الرائد في الجهود المبذولة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في غزة. اقرأ أكثر ⮕