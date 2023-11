الإرشاد الزراعى: إعادة زراعة محصول الكانولا ببورسعيد لإنتاج زيت الطعام

الخميس، 02 نوفمبر 2023 08:46 صقال المهندس على سليمان مدير إدارة الإرشاد الزراعى ببورسعيد خلال تصريح لـ"اليوم السابع: "إنه تم عقد ندوة إرشادية تحت رعاية الدكتور حسنى عطيه مدير مديرية الزراعة بالمحافظة وذلك لإعادة زراعة محصول الكانولا بالقطاع الزراعى بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية ببورسعيد للموسم الزراعى 2023/2024، وبحضور الدكتور على ناصف على رئيس البحوث، والدكتور أحمد منصور جريش ومزارعى قطاع بورسعيد ومنطقة سهل الطينة شرق القناة.وأضاف سليمان أن الندوة استعرضت كل ما يشمل محصول الكانولا بداية من تجهيز الأرض وإحضار التقاوى وزراعتها بالطريقة الموصى بها وفى المواعيد المحددة بهدف تحقيق أعلى إنتاجية من محصول" الكانولا" لإنتاج زيت الطعام، مؤكداً بأنه جارى الاستعداد والتجهيز لزراعة 2 حقل إرشادى بمنطقة سهل الطينة شرق القناة.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASRAWY: زراعة الشيوخ: 'الوكالة المصرية لضمان الصادرات' فرصة للتوسع بالتصنيع الزراعيزراعة الشيوخ الوكالة المصرية لضمان الصادرات فرصة للتوسع بالتصنيع الزراعي | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: وزير المياه العراقي: التوسع في إعادة استخدام الصرف الزراعي على غرار التجربة المصريةالعراق يستعين بالتجربة المصرية في إعادة استخدام الصرف الزراعي

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: مدير الإرشاد الزراعي بكفر الشيخ: 1000 فدان وينتهي موسم حصاد الأرزأكد المهندس عبد الفتاح سليم، مدير عام الإرشاد الزراعي بمحافظة كفر الشيخ، أنه جري الانتهاء من حصاد 332 ألف و160 فدان أرز من بين 333 ألف و160 فدان تم زراعتها بالم

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

BALADTV: رئيس زراعة الشيوخ: الوكالة المصرية لضمان الصادرات فرصة للتوسع في التصنيع الزراعيأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الوكالة المص

مصدر: baladtv | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: زراعة الشيوخ: 'الوكالة المصرية لضمان الصادرات' فرصة للتوسع في التصنيع الزراعىأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الوكالة المصرية

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: وزارة التموين تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام المحلىأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة رقم 8 لسنة 2024/2023 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕