الإصلاح والنهضة: نحن أمام سردية أممية جديدة للصراع في فلسطين

الإصلاح والنهضة: الدبلوماسية المصرية المتأنية قادرة على غطرسة نتنياهوصرح الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بأن مصر باتت الطرف الرئيسي في المنطقة القادر على حلحلة الجمود الدبلوماسي وتخفيف وتيرة الصراع الدائر في غزة. اقرأ أكثر ⮕

رئيس حزب الإصلاح والنهضة: مصر قادرة على تخفيف وتيرة الصراع الدائر في غزةصرح هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن مصر باتت الطرف الرئيسي في المنطقة القادر على حلحلة الجمود الدبلوماسي وتخفيف وتيرة الصراع الدائر في غزة. اقرأ أكثر ⮕

استاذ قانون: حزب الله يمارس الضغوط على إسرائيل لتخفيف الضغط عن غزةقال علي مراد استاذ القانون في جامعة بيروت العربية نحن في قواعد اشتباك جديدة مختلفة عما سبقها... المزيد اقرأ أكثر ⮕

حمدي فتحي يدعم فلسطين مع الوكرة خلال مباراة أم صلال في الدوري القطري.. صورحرص حمدي فتحي لاعب وسط الوكرة القطري، على دعم فلسطين في المباراة التي معت فريقه أمام أم صلال على استاد الجنوب المونديالي في الدوري القطري الممتاز.. اقرأ أكثر ⮕

حمدي فتحي بالكوفية الفلسطينية مع الوكرة قبل انطلاق مباراة أم صلال في الدوري القطريدعم حمدي فتحي، لاعب الوكرة القطري، شعب فلسطين في المباراة التي أقيمت أمام أم صلال على استاد الجنوب المونديالي في الدوري القطري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

شريف عبدالمنعم يستعد لطرح أغنية جديدة دعما لشعب فلسطينشريف عبدالمنعم يستعد لطرح أغنية جديدة دعما لشعب فلسطين | مصراوى اقرأ أكثر ⮕