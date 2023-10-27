الإسماعيلى يفتتح الملعب الفرعى رقم 2 بعد تطويره بـ4 مباريات ودية للناشئين

قرر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، افتتاح الملعب الفرعى رقم 2 غدا السبت، والذى أطلق عليه "ملعب الهدافين" بعد تأجيل افتتاحه لوفاة بشير عبد الصمد نجم الإسماعيلى السابق.ويقيم مسئولو الإسماعيلى مهرجان كروى غدا، بمجموعة من المباريات لبعض فرق الناشئين بحضور مدربى القطاع ويشارك أيضا فى الافتتاح نادى تيم اف سى القاهرى، حيث ستكون هناك مباريات لفرق 2011 و2012 و2013 و2014.

وجاء أبرزها تجديد عقد اللاعب عمر الساعى وعقد اللاعب إياد العسقلانى لمدة 5 مواسم مقبلة تبدأ من موسم 2023 – 2024 وحتى موسم 2027 – 2028.كما تم تحرير عقود لعدد من لاعبى قطاع الناشئين حسن صابر واللاعب عبد الله حسن واللاعب أحمد وجيه، لمدة 5 مواسم تنتهى بنهاية موسم 2027 2028.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

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