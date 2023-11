الإسماعيلى يواصل الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش فى دورى Nile

وطالب إيهاب جلال اللاعبين بضرورة القتال على تجميع النقاط في الدور الأول وعدم التفريط في أي نقطة، من أجل تحسين وضع الفريق في جدول الترتيب. ولم يحقق الإسماعيلى بقيادة مدربه إيهاب جلال أى انتصار بالدورى سوى مرة واحدة، كانت على الاتحاد خلال 5 جولات، ولم يفز في آخر 3 مباريات بعد الخسارة أمام الأهلى ثم فاركو وتعادل مع الداخليةويواصل محمد مخلوف لاعب الإسماعيلى الغياب عن فريقه فى مباراة طلائع الجيش المقبلة بالدورى بسبب الإصابة ويواصل محمد مخلوف تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بشد فى العضلة الضامة حتى يستعيد ظهوره فى الملاعب مجدداً وأثبتت الأشعة إصابة محمد مخلوف بتمزق فى العضلة الضامة ويحتاج علاجاً لمدة أسبوعين وغاب عن صفوف...

YOUM7: استمرار غياب محمد مخلوف عن الاسماعيلى في مباراة الطلائع بسبب الضامةيواصل محمد مخلوف لاعب الاسماعيلى الغياب عن فريقه في مباراة طلائع الجيش المقبلة بالدوري بسبب الإصابة.

YOUM7: سيراميكا يواصل الاستعداد لـ بيراميدز.. والرمادى يعالج ظاهرة إهدار الفرصيواصل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى اليوم الأربعاء، الاستعداد لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل، فى إطار منافسات الجولة السادسة من دورى Nile.

YOUM7: استمرار غياب الخواجة وحمدى زكى وماو والشيخ عن الطلائع أمام الاسماعيلىيستمر غياب الرباعى مصطفى الخواجة ومحمد حمدى زكى وحميدو ماو وأحمد الشيخ عن صفوف طلائع الجيش في مباراة الاسماعيلى المقبلة بسبب الإصابة.

YOUM7: صالح جمعة يدخل حسابات الإسماعيلى قبل مواجهة الطلائع بالدوريدخل صالح جمعة لاعب وسط الإسماعيلى، حسابات إيهاب جلال المدير الفنى للدراويش بعدما أصبح جاهزا بدنيا وفنيا للدخول فى قائمة الفريق أمام طلائع الجيش بالدوري.

YOUM7: مودرن فيوتشر يبدأ استعداداته لمواجهة إنبى فى دورى Nileيعود اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر، إلى استئناف تدريباته استعداداً لمواجهة نظيره إنبي في الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري Nile، والتي تجمع الفريقين يوم الأحد المقبل.

YOUM7: تعرف على الجهاز المعاون لـ'طارق مصطفى' فى البنك الأهلىاستقر طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلى على اختيار الجهاز المعاون له خلال الفترة المقبلة، استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى في بطولة الدورى المصرى الممتاز 'دورى Nile'.

