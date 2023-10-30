الإسكندرية الأزهرية: فريق معهد أبي العزائم يحصد المركز الأول في كرة اليد

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وتقدم الدكتور أيمن جاويش مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، بالتهنئة القلبية للفريق الفائز، والفرق الأخرى المشاركة على الأداء المتميز. ووجه الشكر والتقدير للأستاذ أمير علي شحاتة معلم التربية الرياضية، وجميع العاملين على تنظيم البطولة، وساهم في إخراجها بهذا المستوى المشرف.فحص 1555 حالة خلال قافلة علاجية مجانية بأبوقرقاص في المنيا

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